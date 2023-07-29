saha9307

Александр Пачковський saha9307

 
30 летУкраина/Луцк
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Проектирование и разработка сайтов, магазинов, проектирование баз данных, E-Commerce

Привет.

Занимаюсь веб разработкой более 3 лет. До этого 2 года занимался программированием микроконтроллеров Atmel и разработкой десктопных приложений на C#.

Сейчас, в основном, специализируюсь на E-Commerce проектах.

Стек работ:

  • Проектирование сайтов.
  • Разработка сайтов.
  • Проектирование баз данных.
  • Разработка магазинов.
  • Интеграция сайта/магазина с разными сервисами(CRM системами, 1С и другими) посредством API (Rest-API, SOAP, ...).
  • Написание парсеров/граберов для вашего магазина с возможностью автоматического создание продуктов/товаров в вашем магазине.
  • Реализация автоматического обновления цен, стоков в вашем магазине по данным от поставщика
  • Доработка существующего функционала на сайте и разработка нового.
  • Разработка Web-Service на C# ASP.NET.
  • Миграция сайта.
  • Обновление версии сайта (например PrestaShop 1.6 -> PrestaShop 1.7)
  • Разработка модулей под PrestaShop любой версии ы любой сложности.
  • Разработка сайтов на Laravel 5
Знания и уменя:

  • PHP 5, 7
  • JS
  • jQuery
  • Vue.JS
  • HTML
  • CSS
  • LESS/SCSS
  • Bootstrap
  • Git
  • Laravel 5
  • C#, ASP.NET
  • NodeJS
  • SQL
  • MySQL
  • Linux
  • REST API
  • SOAP, WSDL
  • OOP, ORM, MVC
Принципы работы:

  • Соблюдение сроков
  • Заранее оговоренная стоимость
  • Заранее оговоренное ТЗ
  • Вежливость, взаимоуважение
  • Доступность в рабочее время (9:00 - 19:00)
PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSSBootstrapPrestashopjQueryLinuxRESTSCSSNode.jsVue.jsGitASP.NETSQL