Проектирование и разработка сайтов, магазинов, проектирование баз данных, E-Commerce
Привет.
Занимаюсь веб разработкой более 3 лет. До этого 2 года занимался программированием микроконтроллеров Atmel и разработкой десктопных приложений на C#.
Сейчас, в основном, специализируюсь на E-Commerce проектах.
Стек работ:
- Проектирование сайтов.
- Разработка сайтов.
- Проектирование баз данных.
- Разработка магазинов.
- Интеграция сайта/магазина с разными сервисами(CRM системами, 1С и другими) посредством API (Rest-API, SOAP, ...).
- Написание парсеров/граберов для вашего магазина с возможностью автоматического создание продуктов/товаров в вашем магазине.
- Реализация автоматического обновления цен, стоков в вашем магазине по данным от поставщика
- Доработка существующего функционала на сайте и разработка нового.
- Разработка Web-Service на C# ASP.NET.
- Миграция сайта.
- Обновление версии сайта (например PrestaShop 1.6 -> PrestaShop 1.7)
- Разработка модулей под PrestaShop любой версии ы любой сложности.
- Разработка сайтов на Laravel 5
- PHP 5, 7
- JS
- jQuery
- Vue.JS
- HTML
- CSS
- LESS/SCSS
- Bootstrap
- Git
- Laravel 5
- C#, ASP.NET
- NodeJS
- SQL
- MySQL
- Linux
- REST API
- SOAP, WSDL
- OOP, ORM, MVC
- Соблюдение сроков
- Заранее оговоренная стоимость
- Заранее оговоренное ТЗ
- Вежливость, взаимоуважение
- Доступность в рабочее время (9:00 - 19:00)