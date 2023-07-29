Проектирование и разработка сайтов, магазинов, проектирование баз данных, E-Commerce

Привет.

Занимаюсь веб разработкой более 3 лет. До этого 2 года занимался программированием микроконтроллеров Atmel и разработкой десктопных приложений на C#.

Сейчас, в основном, специализируюсь на E-Commerce проектах.

Стек работ:

Проектирование сайтов.

Разработка сайтов.

Проектирование баз данных.

Разработка магазинов.

Интеграция сайта/магазина с разными сервисами(CRM системами, 1С и другими) посредством API (Rest-API, SOAP, ...).

Написание парсеров/граберов для вашего магазина с возможностью автоматического создание продуктов/товаров в вашем магазине.

Реализация автоматического обновления цен, стоков в вашем магазине по данным от поставщика

Доработка существующего функционала на сайте и разработка нового.

Разработка Web-Service на C# ASP.NET.

Миграция сайта.

Обновление версии сайта (например PrestaShop 1.6 -> PrestaShop 1.7)

Разработка модулей под PrestaShop любой версии ы любой сложности.

Разработка сайтов на Laravel 5

PHP 5, 7

JS

jQuery

Vue.JS

HTML

CSS

LESS/SCSS

Bootstrap

Git

Laravel 5

C#, ASP.NET

NodeJS

SQL

MySQL

Linux

REST API

SOAP, WSDL

OOP, ORM, MVC