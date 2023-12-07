sahur

Александр Шулеко sahur

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Фигачу выставочные стенды.

Шулеко Александр Степанович.

тел. +7(916)904-36-78

skype: sahur12

[email protected]

Умения:

3D max Photoshop, Illustrator

Образование:

Высшее

IllustratorPhotoshop
Портфолио
Показать больше работ