Фигачу выставочные стенды.
Шулеко Александр Степанович.
тел. +7(916)904-36-78
skype: sahur12
Умения:
3D max Photoshop, Illustrator
Образование:
Высшее
Я против войны в Украине!
Портфолио
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