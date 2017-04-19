Визуализатор
Опыт работы - 10 лет.
Моделирование, анимация, визуализация.
skype: said_viz
ICQ: 476-189-414
mail: [email protected]
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Портфолио
- Дом Адель Парк314 просмотров
- Экстерьерная визуализация143 просмотра
- Дом по ул. Береговой160 просмотров
- Волгоград Сити342 просмотра
- Моделирование мебели146 просмотров
- Моделирование скульптуры по картинке.168 просмотров
- Пример твердотельного моделирования в SolidWorks119 просмотров
- Интерьер без мебели253 просмотра
- Бассейн198 просмотров
- Сан. узел при бассейне197 просмотров
- Раздевалка при бассейне.374 просмотра
- Интерьер коттеджа. Пос. Ангарский206 просмотров