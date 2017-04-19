said16

Роман said16

 
40 летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Визуализатор

Опыт работы - 10 лет.

Моделирование, анимация, визуализация.

skype: said_viz

ICQ: 476-189-414

mail: [email protected]

Портфолио
Показать больше работ