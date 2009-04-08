Требуется подготовить векторный формат стандартного штампа в формате cdr для дальнейшей отливки в типографии. Обратите внимание на требования к дизайну и деталям для успешной печати.
- $10Иллюстрации и Рисунки7 заявокОткрыт18 дней назад
- $100
Требуется создать ландшафтный дизайн небольшого уголка двора по схематичному ТЗ. Включить композицию с пальмами и клумбой, зоной лежанок около бассейна, оранжевым забором и экраном для вечернего просмотра фильмов. Фотографии с ракурсами прилагаются.Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрытгод назад
- $350
Требуется разработать интерьерный дизайн для одноэтажного дома площадью 150 кв. м с учетом стилей неоклассика и минимализм. Обязанности включают 3D визуализацию всех помещений, обмерный план, расстановку и подбор мебели, освещения, пола, потолков и сантехнического оборудования. В приложении предоставлены 2D планы и техническое задание.Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрытгод назад
Необходимо разработать дизайн интерьера одноэтажного дома площадью около 150 кв. м. с учетом стилей неоклассика и минимализм. В приложении представлен 2D план, перегородки можно менять. Высота потолков 3200 мм. В проект должны войти тамбур, гостиная, кухня, спальни, ванная и терраса.Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрытгод назад
- $10
От провайдера идет оптика на свитч HP (192.168.0.2) оттуда заходит на роутер Linksys E900 (192.168.0.1). На Linksys E900 через PPPoE подключаемся к провайдеру и получаем интернет. Полученный интернет возвращаем на свитч HP (192.168.0.x). Дальше свитч раздает ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется установка и активация программы ALLISON DOC для диагностики трансмиссий Allison.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, господа! Требуется собрать данный логотип-рисунок в векторном формате. Жду ваши предложения.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, господа! Нужна помощь по расшифровке файлов, которые были зашифрованы (испорчены) неизвестным вирусом. Прикрепляю один из таких файлов. Это файл - НЕ вирус, он просто испорчен вирусом. Жду ваших предложения.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здраствуйте, мне нужно создать сайт. - Сайт будет на 3-х языках ( Азербайджанский, Русский, Английский ), первоначально будет Русская версия. - Сайт должен быть натянут на Систему управления контентом ...Веб-программирование28 заявокЗакрыт16 лет назад