saidh2009

Саид Гасанов saidh2009

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей