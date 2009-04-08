Требуется разработать интерьерный дизайн для одноэтажного дома площадью 150 кв. м с учетом стилей неоклассика и минимализм. Обязанности включают 3D визуализацию всех помещений, обмерный план, расстановку и подбор мебели, освещения, пола, потолков и сантехнического оборудования. В приложении предоставлены 2D планы и техническое задание.