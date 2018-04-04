Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2006 года.

Услуги:

- Архитектурное проектирование

- Дизайн интерьеров

- Визуализация любых зданий и интерьеров

- Дизайн проект архитектурной подсветки

- Чертежи

- Ландшафтный дизайн

Професиональные навыки:

- Revit

- AutoCAD