Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2006 года.
Услуги:
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьеров
- Визуализация любых зданий и интерьеров
- Дизайн проект архитектурной подсветки
- Чертежи
- Ландшафтный дизайн
Професиональные навыки:
- Revit
- AutoCAD
Портфолио
- 2010-май:Эскиз. Коттедж в Днепропетровске323 просмотра
- 2010-май:Эскиз. Коттедж в Днепропетровске306 просмотров
- 2010-май:Эскиз. Коттедж в Днепропетровске316 просмотров
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