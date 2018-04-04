saidin

Дмитрий saidin

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2006 года.

Услуги:

- Архитектурное проектирование

- Дизайн интерьеров

- Визуализация любых зданий и интерьеров

- Дизайн проект архитектурной подсветки

- Чертежи

- Ландшафтный дизайн

Професиональные навыки:

- Revit

- AutoCAD

Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $400
от 15 дней
#167
Машиностроение
нет отзывов
от $300
от 30 дней
#234
Архитектура зданий
нет отзывов
от $400
от 15 дней
#415
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $400
от 20 дней
#1435