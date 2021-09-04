saidmuratovsiroj

Сирож saidmuratovsirojsaidmuratovsiroj
30 летУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я занимаюсь веб-дизайном, делаю всё что с этим связано: лендинги, оформление соц.сетей, фирменный стиль, логотип, визитки, презентации.
Привет.
ПРОФИССИОНАЛНЫЙ
ГРАФИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ
НАШИ УСЛУГИ:
ЛОГО & БРЕНДИНГ (индивидуальный подход)
СММ ДИЗАЙН - Telegram | Instagram | YouTube
Дизайн для Полиграфии:
Визитки
Флаера
Баннеры
Книги
Всех типов бумажно-картонных изделий
Дизайны для Текстильного Бизнеса:
Дизайн для вышивки
Дизайн для карусельного печати
Дизайн для бирок и этикеток
Дизайн печати для трикотажного полотна