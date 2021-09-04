saidmuratovsiroj

Я занимаюсь веб-дизайном, делаю всё что с этим связано: лендинги, оформление соц.сетей, фирменный стиль, логотип, визитки, презентации.

Привет.

ПРОФИССИОНАЛНЫЙ

ГРАФИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ

НАШИ УСЛУГИ:

ЛОГО & БРЕНДИНГ (индивидуальный подход)

СММ ДИЗАЙН - Telegram | Instagram | YouTube

Дизайн для Полиграфии:

Визитки

Флаера

Баннеры

Книги

Всех типов бумажно-картонных изделий

Дизайны для Текстильного Бизнеса:

Дизайн для вышивки

Дизайн для карусельного печати

Дизайн для бирок и этикеток

Дизайн печати для трикотажного полотна