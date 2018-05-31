Красота в простоте,и в моих работах.:)

Всем привет меня зовут Абзал :)

Первый раз познакомился с фотошопом в 2012 году. После этого это мое самое любимое дело, которым я частенько занимаюсь.

Какие у меня плюсы:

1 Во все свои работы вкладываюсь во все 150%

2 Есть опыт 1 - 2 года, и это реальные цифры.

3 Буду работать до полного утверждения,как и все здесь)

4 Руки растут из плеч

Какие у меня минусы:

1 Их нет

Надеюсь что ,человек который читает это все не будет думать что я какой то странный и закажет у меня услугу)