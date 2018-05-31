Красота в простоте,и в моих работах.:)
Всем привет меня зовут Абзал :)
Первый раз познакомился с фотошопом в 2012 году. После этого это мое самое любимое дело, которым я частенько занимаюсь.
Какие у меня плюсы:
1 Во все свои работы вкладываюсь во все 150%
2 Есть опыт 1 - 2 года, и это реальные цифры.
3 Буду работать до полного утверждения,как и все здесь)
4 Руки растут из плеч
Какие у меня минусы:
1 Их нет
Надеюсь что ,человек который читает это все не будет думать что я какой то странный и закажет у меня услугу)