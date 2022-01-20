Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Георгий
saintgeo23
saintgeo23
39 лет
Россия
/
Пенза
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Верстка, программирование
HTML5,
CSS3,
JavaScript,
Vue.js,
React.js,
Node.js,
MongoDB,
Pug (Jade),
Nunjucks,
LESS/Sass,
Gulp,
GIT
Javascript
MongoDB
HTML
SASS
Gulp
Node.js
Vue.js
React.js
Git
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Сайт "Кредитная история online"
275 просмотров
Nerds
2228 просмотров
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга
Фрилансер
Заказчик
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
2
Цены на услуги
1
Информация
Свернуть сайдбар