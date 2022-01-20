saintgeo23

Георгий saintgeo23

 
39 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка, программирование
  • HTML5,
  • CSS3,
  • JavaScript,
  • Vue.js,
  • React.js,
  • Node.js,
  • MongoDB,
  • Pug (Jade),
  • Nunjucks,
  • LESS/Sass,
  • Gulp,
  • GIT
JavascriptMongoDBHTMLSASSGulpNode.jsVue.jsReact.jsGit
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга