saintmaverick

Чернов Роман Викторович

Резюме

Ф.И.О. Чернов Роман Викторович

Пол: Мужской

Дата рождения: 09.09.1979

Адрес: Россия. г.Липецк.

Цель: Соискание высокооплачиваемой работы для достойного применения опыта и знаний, накопленных за годы практики, а так же постоянное обучение ремеслу 3D. Готов рассмотреть удаленную работу.

Образование - на данный момент неполное высшее МГТА (Московская Государственная Технологическая Академия) 6 курс (осталось защитить диплом)

Знание языков: русский, английский со словарем.

Компьютер и оргтехника: Microsoft Office, Windows 95/98/XP/2000

Оргтехника: факс, копировальная техника, мини-АТС.

Опыт работы: начал увлекаться компьютерной графикой в 1996 году. В основном работал фрилансером, или же получал заказы по сети Интернет. В 2004 году переехал из Москвы в родной город Липецк, требовалась помощь родителям. (В Москве жил с 1998 по 2004) В 2005 году устроился работать на местное телевидение оформителем эфира. Одновременно с этим выполняю графические работы для других заказчиков. В основном работаю с видео, статику делаю крайне редко, для себя.

Графические пакеты: 3DSMAX 3-8, Adobe photoshop 8 cs, Adobe premier 1.5 pro.

Персональные данные : не женат, детей нет.

Некоторые работы находятся по адресу http://photofile.ru/profile.php?user_id21753

Остальное смогу показать при личном контакте.

С уважением, Роман.