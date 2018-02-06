Виды Услуг:
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шум (случайные погрешности цвета в каждой точке изображения)
недостаточная или избыточная яркость
недостаточная или избыточная контрастность (вуаль или
избыточный динамический диапазон изображения)
неправильный цветовой тон
нерезкость (расфокусировка)
пыль, царапины, «битые пиксели»
устранение дисторсии и виньетирования объектива
ретушь кожи — устранение дефектов (прыщи, царапины, шрамы, синяки, сужение пор, удаление веснушек или уменьшение их количества, разглаживание морщин);
обработку глаз (придание им большей выразительности), отбеливание зубов;
замена цвета волос, глаз, а также пластика: коррекция недостатков фигуры.
кадрирование
создание панорам
устранение ненужных деталей изображения, изменение композиции
фотомонтаж — создание из частей нескольких изображений нового изображения
дорисовка, включение в изображение технических чертежей, надписей, символов, указателей и пр.
применение спецэффектов, фильтров, теней, фонов, текстур, подсветки.