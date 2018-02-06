Фотошоп Cs6 в любом виде.

Виды Услуг:

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шум (случайные погрешности цвета в каждой точке изображения)

недостаточная или избыточная яркость

недостаточная или избыточная контрастность (вуаль или

избыточный динамический диапазон изображения)

неправильный цветовой тон

нерезкость (расфокусировка)

пыль, царапины, «битые пиксели»

устранение дисторсии и виньетирования объектива

ретушь кожи — устранение дефектов (прыщи, царапины, шрамы, синяки, сужение пор, удаление веснушек или уменьшение их количества, разглаживание морщин);

обработку глаз (придание им большей выразительности), отбеливание зубов;

замена цвета волос, глаз, а также пластика: коррекция недостатков фигуры.

кадрирование

создание панорам

устранение ненужных деталей изображения, изменение композиции

фотомонтаж — создание из частей нескольких изображений нового изображения

дорисовка, включение в изображение технических чертежей, надписей, символов, указателей и пр.

применение спецэффектов, фильтров, теней, фонов, текстур, подсветки.