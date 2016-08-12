Переводчик и копирайтер

Владею английским (С2), французским (В2) и испанским (В2). Перевожу с / на указанные языки. Возможен перевод технической, медицинской, юридической и художественной литературы.

Напишу статью для образовательного сайта на лингвистическую тему (например, объяснение грамматического материала , примеры языковых игр для отработки изученного, подборка лексики на определенную тему и т.д.). Являюсь действующим преподавателем английского, французского и испанского языков. Опыт работы - более 6 лет. Работаю с различными возрастными группами, могу одну и ту же тему изложить одинаково понятно как для школьника, так и для взрослого человека.