Дизайнер наружной рекламы (3D дизайнер,Графический дизайн)
Имею большой опыт работы в наружной рекламе.
С уважением, Василий!
тел:. +3 (099) 515-51-70
email: [email protected]
icq: 617384927
Портфолио: http://saksonskiy.ilconte.ru/
Портфолио
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- Остановка Метинвест122 просмотра
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- Остановка Метинвест124 просмотра
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Наружная реклама
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