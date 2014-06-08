saksonskiy

Василий Бондаренко saksonskiy

 
37 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайнер наружной рекламы (3D дизайнер,Графический дизайн)

Имею большой опыт работы в наружной рекламе.

С уважением, Василий!

тел:. +3 (099) 515-51-70

email: [email protected]

icq: 617384927

Портфолио: http://saksonskiy.ilconte.ru/

Портфолио
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