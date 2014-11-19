Возраст: 17лет
Город проживания: Запорожье, Украина
Семейное положение: не замужем
Телефон,e-mail: [email protected]
Цель Ищу работу,которую можно совмещать с учебой в университете
Образование 2014 — 2020 Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина Специалист, педиатрия
Умения и навыки Имею опыт в написании статей, переводах, увлекаюсь написанием стихов и книг, мои работы печатают в газете-журнале «Клякса», Запорожье. Владею английским, русским,
украинским языками. Немецкий язык со словарем.
Модерация и наполнение групп в соц. сетях информацией.
Постинг.
Дополнительная информация
Инициативность,коммуникабельность, доброжелательность, нацеленность на результат,
ответственность, стрессоустойчивость, энергичность. Активный пользователь соц. сетей.