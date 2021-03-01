Опыт работыManual тестировщикс 03.2021 по наст. время (6 месяцев)
I-ХАБ, Киев (Компьютерное программирование)
Тестирование сайта https://easymarkets.com.ua/
Верстальщикс 12.2020 по 02.2021 (2 месяца)
Просвет Арт-Строй, Бахмут (Натяжные потолки)
Написание сайта https://prosvetartstroy.com/
SMM-копирайтерс 07.2016 по наст. время (5 лет 2 месяца)
Text group, Днепр (Написание SEO-текстов)
Основные обязанности:
•Написание SMM-текстов
ОбразованиеЛуганское ПТУ-интернатОКН-ОКВ, Луганск
Среднее специальное, с 2011 по 2013 (1 год 9 месяцев)
Оператор компьютерной верстки
Донецкий Государственный университет информатики и искусственного интеллектаФакультет ФиР (философия и религия), Донецк
Неоконченное высшее, с 2008 по 2010 (1 год 8 месяцев)
не окончен по причине спортивной деятельности
Дополнительное образование
- WEB-разработчик 2021 https://www.udemy.com/certificate/UC-06d5e4ce-9984-4318-87ba-22f854ab88a4/ (2021)
- Responsive Web Design https://www.freecodecamp.org/certification/alexander_yarovenko/responsive-web-design (2020)
- ОСНОВЫ Html & CSS https://stepik.org/certificate/157737ddfe859c3efccd643cd110a2858729dd4d.pdf (2020)
- JavaScript course https://www.sololearn.com/Certificate/1024-16606706/jpg/ (2020)
- CSS Fundamentals https://www.sololearn.com/Certificate/1023-16606706/jpg/ (2020)
- HTML Fundamentals https://www.sololearn.com/Certificate/1014-16606706/jpg/ (2020)
- Основи тестування програмного забезпечення (2021)
Профессиональные и другие навыки
- Photoshop (5 лет опыта)
Продвинутый, использую в настоящее время.
- Pinnacle Studio (3 года опыта)
- Visual Studio Code (1 год опыта)
Средний, использую в настоящее время.
Средний, использую в настоящее время.
Инвалидность Первая группа.
Детский церебральный паралич. Двухсторонний парапарез, поражение нижних конечностей.
Дополнительная информация
1. Верстка гибких и адаптивных сайтов разной сложности при помощи HTML5, CSS3 и Bootstrap 4
2. Применение JavaScript (ES5 и 6) для создания логики и дополнительной интерактивности на сайте
3. Написание структурированного кода с помощью препроцессора SASS
4. Настройка проекта с помощью сборщика Gulp и менеджера пакетов npm
5. Применение технологии AJAX и знаний по сетевым протоколам для реализации асинхронного обновления веб-сайта
6. Применение React для упрощения разработки веб-приложений
7. Применение TypeScript и Angular для создания комплексных SPA приложений
8. Применение Vue.js для легкой разработки пользовательских интерфейсов веб-приложений
9. Опыт работы с системой управления версиями Git и сервисом для хостинга проектов GitHub