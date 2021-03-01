Верстальщик

Опыт работы

Manual тестировщикс 03.2021 по наст. время (6 месяцев)

I-ХАБ, Киев (Компьютерное программирование)

Тестирование сайта https://easymarkets.com.ua/

Верстальщикс 12.2020 по 02.2021 (2 месяца)

Просвет Арт-Строй, Бахмут (Натяжные потолки)

Написание сайта https://prosvetartstroy.com/

SMM-копирайтерс 07.2016 по наст. время (5 лет 2 месяца)

Text group, Днепр (Написание SEO-текстов)

Основные обязанности:

•Написание SMM-текстов

Образование

Луганское ПТУ-интернатОКН-ОКВ, Луганск

Среднее специальное, с 2011 по 2013 (1 год 9 месяцев)

Оператор компьютерной верстки

Донецкий Государственный университет информатики и искусственного интеллектаФакультет ФиР (философия и религия), Донецк

Неоконченное высшее, с 2008 по 2010 (1 год 8 месяцев)

не окончен по причине спортивной деятельности

Дополнительное образование

WEB-разработчик 2021 https://www.udemy.com/certificate/UC-06d5e4ce-9984-4318-87ba-22f854ab88a4/ (2021)

Responsive Web Design https://www.freecodecamp.org/certification/alexander_yarovenko/responsive-web-design (2020)

ОСНОВЫ Html & CSS https://stepik.org/certificate/157737ddfe859c3efccd643cd110a2858729dd4d.pdf (2020)

JavaScript course https://www.sololearn.com/Certificate/1024-16606706/jpg/ (2020)

CSS Fundamentals https://www.sololearn.com/Certificate/1023-16606706/jpg/ (2020)

HTML Fundamentals https://www.sololearn.com/Certificate/1014-16606706/jpg/ (2020)

Основи тестування програмного забезпечення (2021)

Профессиональные и другие навыки

Photoshop (5 лет опыта) Продвинутый, использую в настоящее время.

Pinnacle Studio (3 года опыта)

Средний, использую в настоящее время. Visual Studio Code (1 год опыта) Средний, использую в настоящее время.

Инвалидность Первая группа.

Детский церебральный паралич. Двухсторонний парапарез, поражение нижних конечностей.

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﻿Дополнительная информация

1. Верстка гибких и адаптивных сайтов разной сложности при помощи HTML5, CSS3 и Bootstrap 4

2. Применение JavaScript (ES5 и 6) для создания логики и дополнительной интерактивности на сайте

3. Написание структурированного кода с помощью препроцессора SASS

4. Настройка проекта с помощью сборщика Gulp и менеджера пакетов npm

5. Применение технологии AJAX и знаний по сетевым протоколам для реализации асинхронного обновления веб-сайта

6. Применение React для упрощения разработки веб-приложений

7. Применение TypeScript и Angular для создания комплексных SPA приложений

8. Применение Vue.js для легкой разработки пользовательских интерфейсов веб-приложений

9. Опыт работы с системой управления версиями Git и сервисом для хостинга проектов GitHub