Художник-иллюстратор, графический дизайнер

Меня зовут Салават, я Художник-иллюстратор, графический дизайнер. Я занимаюсь разработкой различных логотипов, иллюстраций и портретов. Если Вам нужен определенный стиль, все выполню, отлично справляюсь со стилизацией. В ходе работы я провожу анализ вашей идеи, анализирую концепции, следую современным трендам и нахожу креативные решения, которые повышают уникальность проекта. Со своей стороны, гарантирую полную самоотдачу, множество креативных решений и уважительное отношение к срокам, выполняю заказ до дедлайна.