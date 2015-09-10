1. Направление деятельности: фриланс (копирайт, рерайт, набор текстов, черчение чертежей).
2. Занятость: удаленная на дому (через интернет).
3. Образование: высшее профессиональное.
4. Учебное заведение: Башкирский Государственный Аграрный университет, факультет: механизация сельского хозяйства и электрификация, специальность: инженер-механик широкого профиля.
5. Период обучения: с 1988 по 1993 годы. предоставление услуг по фрилансу (набор текстов, копирайт, рерайт, черечениe чертежей, оформление курсовых и дипломных работ, проектов и т.д.) – через интернет. Стаж работы более 20 лет. Навыки и личные качества: дисциплинирован, поставленные задачи выполняю в установленные сроки и качественно, усидчив, настойчив, порядочный, вежлив, уважителен к коллегам по работе и всем добрым людям, отзывчив, начатое дело всегда довожу до конца. На персональном компьютере тексты набираю быстро без ошибок, умею работать на офисных и чертежных программах, в том числе с использованием таблиц. Готов предложить свои услуги и сотрудничать с компетентными заказчиками (работодателями).