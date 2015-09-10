Рерайт, копирайт,

1. Направление деятельности: фриланс (копирайт, рерайт, набор текстов, черчение чертежей).

2. Занятость: удаленная на дому (через интернет).

3. Образование: высшее профессиональное.

4. Учебное заведение: Башкирский Государственный Аграрный университет, факультет: механизация сельского хозяйства и электрификация, специальность: инженер-механик широкого профиля.