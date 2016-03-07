salesitiogroup

SITIO GROUP проводник в цифровом океане!

SITIO GROUP предлагает широкий спектр услуг интернет - маркетинга. Наша специализация — разработка и продвижение сайтов любой сложности, творение уникального дизайна и интерфейса.

Студия существует с 2013 года. Как мы заработаем вам денег? - Принципы работы компании построены на agile-манифесте (интерес к заказчику важнее методологии!) и моделях итеративной разработки ПО, что позволяет экономить Ваши средства и время, отдавая рабочую версию, привлекающую Вам клиентов на любом этапе производства. Зачем нам это? - Коллектив компании ориентирован, прежде всего, на развитие Вашего бизнеса в IT и длительное партнёрство, для сохранности репутации и надежности экономического фундамента. С нами сотрудничают успешные люди ;-)

Ориентировочные цены, из нашего опыта решения стандартных и оригинальных задач. ( С применением уникальных шаблонов, изначальной оптимизацией под SEO и заполнением нашим контентом 5 страниц ресурса)

Отдел оперативной разработки на Wordpress

Лендинг (Landing page) ~ 200$ (4999 грн) 2-3 недели

(Одностраничник с дизайном, адаптированным под продукт или услугу. «Длинный» сайт, идеально подойдет для презентации и продвижения)

Сайт - визитка ~ 200$ (4999 грн) 1 неделя

(презентует Вас и деятельность, может содержать блог и статьи, данные обратной связи)

Магазин ~ 500$ (12999 грн) до 1 месяца

(профессиональный инструмент для презентации продукта и автоматизации продаж)

Портал ~ 700$ (16999 грн) 4 недели

(ресурс с инструментами для профессионального создания и продвижения статей)

Сложные комплексные решения с уникальным корпоративным дизайном от 1000 до 2000$ (от 1-2 месяца). Креатив, с привлечением творческой команды разработчиков, аналитиков и дизайнеров для брендирования от 8000$. Создаем бизнес с нуля вместе, вникая в ваши бизнес-потребности!

Цель любого из ресурсов – повысить заинтересованность в Вас и Вашей деятельности. Понимание задач, выполняемых персональным сайтом, позволяет выделяться среди конкурентов, ориентированных лишь на разработку и продажу.

Договоримся о встрече?Мы работаем на выезд по городу, с радостью окажем помощь на Вашей территории. Также, ожидаем в гости, непосредственно в офис нашей студии, где, Вы, воочию увидите рабочие процессы ☺

С уважением, Артём Явдокименко, специалист по работе с ключевыми клиентами.

Контактная информация sitiogroup.com для сотрудничества:

SKYPE: salesitiogroup

PHONE: +16467571944; +380635225368; +380991328672; +380975359364

E-MAIL: [email protected]

WEB: http://sitiogroup.com/project/index