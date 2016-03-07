salesitiogroup

Артём Явдокименко salesitiogroupsalesitiogroup
SITIO GROUP предлагает широкий спектр услуг интернет - маркетинга. Наша специализация — разработка и продвижение сайтов любой сложности, творение уникального дизайна и интерфейса.
Студия существует с 2013 года. Как мы заработаем вам денег? - Принципы работы компании построены на agile-манифесте (интерес к заказчику важнее методологии!) и моделях итеративной разработки ПО, что позволяет экономить Ваши средства и время, отдавая рабочую версию, привлекающую Вам клиентов на любом этапе производства. Зачем нам это? - Коллектив компании ориентирован, прежде всего, на развитие Вашего бизнеса в IT и длительное партнёрство, для сохранности репутации и надежности экономического фундамента. С нами сотрудничают успешные люди ;-)
Ориентировочные цены, из нашего опыта решения стандартных и оригинальных задач. ( С применением уникальных шаблонов, изначальной оптимизацией под SEO и заполнением нашим контентом 5 страниц ресурса)
Отдел оперативной разработки на Wordpress
- Лендинг (Landing page) ~ 200$ (4999 грн) 2-3 недели
- Сайт - визитка ~ 200$ (4999 грн) 1 неделя
- Магазин ~ 500$ (12999 грн) до 1 месяца
- Портал ~ 700$ (16999 грн) 4 недели
Сложные комплексные решения с уникальным корпоративным дизайном от 1000 до 2000$ (от 1-2 месяца). Креатив, с привлечением творческой команды разработчиков, аналитиков и дизайнеров для брендирования от 8000$. Создаем бизнес с нуля вместе, вникая в ваши бизнес-потребности!
Цель любого из ресурсов – повысить заинтересованность в Вас и Вашей деятельности. Понимание задач, выполняемых персональным сайтом, позволяет выделяться среди конкурентов, ориентированных лишь на разработку и продажу.
Договоримся о встрече?Мы работаем на выезд по городу, с радостью окажем помощь на Вашей территории. Также, ожидаем в гости, непосредственно в офис нашей студии, где, Вы, воочию увидите рабочие процессы ☺
С уважением, Артём Явдокименко, специалист по работе с ключевыми клиентами.
Контактная информация sitiogroup.com для сотрудничества:
SKYPE: salesitiogroup
PHONE: +16467571944; +380635225368; +380991328672; +380975359364
E-MAIL: [email protected]