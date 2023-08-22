Разработка персонажей, графика для игр, фоны, иллюстрации, логотипы.
Рисую для ваших проектов! Опыт 17+ лет.
Возможно заключение официального договора.
Работаю как организация (ООО) и как ИП.
Готова к объемным заказам, гарантирую качество и соблюдение сроков.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Иллюстрация для визуального романанет просмотров
- Создание фирменного стилянет просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
$25/час
от $1000от 14 дней
#575
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$25/час
от $340от 3 дней
#1532
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$25/час
от $500от 7 дней
#1823