Разработка персонажей, графика для игр, фоны, иллюстрации, логотипы. Рисую для ваших проектов! Опыт 17+ лет. Возможно заключение официального договора. Работаю как организация (ООО) и как ИП. Готова к объемным заказам, гарантирую качество и соблюдение сроков.

Я против войны в Украине !