saleskingardgmai

Анна Кингард saleskingardgmai

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Разработка персонажей, графика для игр, фоны, иллюстрации, логотипы.

Рисую для ваших проектов! Опыт 17+ лет.

Возможно заключение официального договора.

Работаю как организация (ООО) и как ИП.

Готова к объемным заказам, гарантирую качество и соблюдение сроков.

Фирменный стиль
нет отзывов
$25/час
от $1000от 14 дней
#575
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$25/час
от $340от 3 дней
#1532
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$25/час
от $500от 7 дней
#1823