salijoxana

Оксана salijoxana

 
40 летУкраина/Калуш
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Менеджер интернет-магазина

Контент-менеджер интернет-магазина - наполнение магазина товарами, фотографии, описание.

Портфолио

  • уверенный пользователь ПК
  • знание операционной системы Windows, MS Office (Exсel, Word, Outlook, Power Point)
  • навыки работы c графическими редакторами (Adobe Photoshop,Corel DRAW)
  • знание систем распознавания текста, автоматического перевода текста и обработки изображений
  • опытный пользователь сети Интернет (поиск необходимой информации, размещение объявлений на специализированных порталах и работа с соцсетями.
Photoshop