salijoxana

Менеджер интернет-магазина
Контент-менеджер интернет-магазина - наполнение магазина товарами, фотографии, описание.
- уверенный пользователь ПК
- знание операционной системы Windows, MS Office (Exсel, Word, Outlook, Power Point)
- навыки работы c графическими редакторами (Adobe Photoshop,Corel DRAW)
- знание систем распознавания текста, автоматического перевода текста и обработки изображений
- опытный пользователь сети Интернет (поиск необходимой информации, размещение объявлений на специализированных порталах и работа с соцсетями.