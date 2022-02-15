Разрабатываю лендинги, сайты и интернет-магазины

* Создаю функциональные и понятные сайты для пользователя на платформе Tilda и разрабатываю дизайн в Figma. * Помогаю моим клиентам и их бизнесу качественно выделяться на фоне конкурентов при помощи продуманного дизайна.

* Работая над вашим проектом, я создаю сайт не для только для красоты, но и для решения ваших задач. Для этого подробно изучаю проект: цели, ценности, продукт или услуги. Анализирую целевую аудиторию, конкурентов знаю, как закрыть вопросы пользователя при посещении сайта.

* Ценю свое и ваше время выстраивая эффективную коммуникацию с клиентами. Наша работа над сайтом — это диалог.

* Что вы получаете в итоге: - понятный сайт с удобным интерфейсом, — индивидуальный подход.