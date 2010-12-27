Начерт. геометрия,машиност.черчение,материаловедение,технология костр.матер

Окончил Сибирский металлургический институт,

аспирантура Московский металлургический институт.

курсы повышения квалификации: Академия им.Плеханова, Московский институт стали.

стажировки в ВУЗах: Киевской сельхоз Академии, ВНИИметмаш

производственные стажировки Херсонскиц комбайновый з-д, Волгоградский тракторный з-д

профессор, доктор технических наук, в настоящее время преподаю в КБСХА ,пишу рефераты ,статьи, разрабатываю методические указания к курсовым и контрольным работам