Начерт. геометрия,машиност.черчение,материаловедение,технология костр.матер
Окончил Сибирский металлургический институт,
аспирантура Московский металлургический институт.
курсы повышения квалификации: Академия им.Плеханова, Московский институт стали.
стажировки в ВУЗах: Киевской сельхоз Академии, ВНИИметмаш
производственные стажировки Херсонскиц комбайновый з-д, Волгоградский тракторный з-д
профессор, доктор технических наук, в настоящее время преподаю в КБСХА ,пишу рефераты ,статьи, разрабатываю методические указания к курсовым и контрольным работам
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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