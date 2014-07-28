Дизайном занимаюсь более года, имеется портфолио работ еще до фриланса

ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:

- визитки

- магниты рекламные

- листовки

- буклеты

- флаеры

- календари

- брошюры

ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ:

- баннеры

- штендеры

- плакаты

ПРАВКА:

- перевод растрового изображения в векторное

ЧЕРЧЕНИЕ:

- CAD чертежи

ИМЕЕТСЯ ООО, ВОЗМОЖНЫ ПЛАТЕЖИ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ С ЗАКРЫВАЮЩИМИ БУХГАЛТЕРСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ И ДОГОВОРОМ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ПОРТФОЛИО ПО ССЫЛКЕ:

https://drive.google.com/folderview?id=0B_oKpQbMd0-WVC12UjN5OVRTa00&usp=sharing