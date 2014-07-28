Дизайном занимаюсь более года, имеется портфолио работ еще до фриланса
ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
- визитки
- магниты рекламные
- листовки
- буклеты
- флаеры
- календари
- брошюры
ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ:
- баннеры
- штендеры
- плакаты
ПРАВКА:
- перевод растрового изображения в векторное
ЧЕРЧЕНИЕ:
- CAD чертежи
ИМЕЕТСЯ ООО, ВОЗМОЖНЫ ПЛАТЕЖИ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ С ЗАКРЫВАЮЩИМИ БУХГАЛТЕРСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ И ДОГОВОРОМ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПОРТФОЛИО ПО ССЫЛКЕ:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_oKpQbMd0-WVC12UjN5OVRTa00&usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!