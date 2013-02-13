Мед.тексты,похудение,диетология

Врач,46 лет,закончил Донецкий мед.институт.Ищу работу в Донецке-области личного тренера по индивидуальному похудению(максимум 2 клиента одновременно).Занимаюсь этой темой всю жизнь(сам имею склонность к полноте) по трем главным направлениям:диета(сбалансированое питание низкокалорийное-70% успеха,физические упражнения(дозированая нагрузка под контролем-20%,психологические установки(Настрой,вера,личный пример,опыт-10%).Занятия как на моей территории, так и на дому клиента. Также помогу сбалансировать рацион,режим питания.Составляю мед.тексты любой категории сложности.Помогу разработать персональную диету,сбалансировать рацион.Порядочный,эрудированый,прекрасный собеседник