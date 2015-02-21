ОБО МНЕ

Я являюсь художником и дизайнером, создающим уникальный дизайн в стремлении помочь людям проявить себя. Творчество руководит всем в моей жизни. Строя доверительные отношения со своими клиентами, помогая им развиваться и становиться на ноги, я развиваюсь вместе с ними, познавая новые аспекты и навыки. Творчество является смыслом моей жизни и моим любимым делом.

Для Вас :

- логотипы, фирменный стиль

- полиграфия

- векторная графика

- наружная реклама

Контакты:

ICQ 673016452

e-mail: [email protected], m.salanona@yandex.ru

1. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ: Я придерживаюсь своих ценностей, а так же договоренностей и непрерывно стремлюсь к совершенствованию.

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Я непрерывно и успешно разрабатываю методы повышения эффективности труда, что позволяет предоставлять лучший результат за более короткие сроки.

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: Я постоянно ищу новые возможности для улучшения и развития в той области которой занимаюсь, включая обучение, курсы. Я ежемесячно оцениваю итоги своей деятельности и составляю стратегию будущего развития.

4. ТВОРЧЕСТВО: Я подпитываю развитие творчества, не забывая о пище для ума и духа.

5. ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ: По мере возможности я сотрудничаю с компаниями и общественными организациями в продвижении наших общих интересов.

Какой бы ни была поставленная задача большой или маленькой, люди всегда заслуживают дизайна максимального качества. Так что я ничего не предоставляю заказчику пока оно не будет должным образом доработано и представлено. Ничто не достигает моих клиентов, пока оно не будет максимально проработано.

Решив свои задачи, мои клиенты должны уйти с любовью к творчеству.

Удачи Вам! И творите бизнес с радостью. Ведь радость - это то, что остается всегда с Вами!