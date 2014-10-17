Опыт работы

3-5 лет

СЦ «Алекс-Сервис», с апреля 2008 по настоящее время

Должность: Руководитель IT-отдела

Руководство коллективом от 10 человек.

Настройка и сопровождение сервера баз данных на базе Windows 2003, 2008, сопровождение Proxy, администрирование и сопровождение комплекса 1С «Бухгалтерия», "Торговля и склад", ремонт и обслуживание компьютерной техники.

Проектирование, развертывание, администрирование и поддержка IT инфраструктуры, разработка ИТ-стратегии в соответствии с бизнес-стратегией компаний-клиентов.

Ведение переговоров и взаимодействие с поставщиками услуг и товаров.

Заключение договоров на абонентское обслуживание парка компьютерной техники с корпоративными клиентами.

"ИнноГарант-Юг" филиал ООО "СК"ИнноГарант" в г. Ростове-на-Дону, с августа 2007 по март 2008

Должность: Ведущий специалист по информационным технологиям

Настройка и сопровождение сервера баз данных на базе Windows 2003, сопровождение Proxy, администрирование и сопровождение комплекса 1С «Управление страховой компанией», ремонт и обслуживание компьютерной техники

ГОУ СОН Ростовский дом-интернат № 2 для инвалидов и престарелых, с апреля 2006 по июнь 2006

Должность: Программист

Внедрение и сопровождение программного обеспечения (Парус, Налогоплательщик, АРМ Док-ПУ, Консультант Плюс), обеспечение проведения закупок в системе Рефери, обслуживание и ремонт компьютерной техники.Сфера деятельности компании - Социальное обслуживание населения

ГОУ НПО Профессиональный лицей №79, с октября 2003 по март 2006

Должность: Программист

Внедрение и сопровождение программного обеспечения (Парус, Налогоплательщик, АРМ Док-ПУ, Консультант Плюс), обеспечение проведения закупок в системе Рефери, обслуживание и ремонт компьютерной техники, фото и видео монтаж.Сфера деятельности компании - Образование

Polaroid Express, с июля 2000 по август 2002

Должность: Дизайнер-фотограф

Фотомонтаж, предпечатная подготовка фотографий.Сфера деятельности компании - Фотоуслуги

ООО Центр ЦОС, с июля 2000 по февраль 2002

Должность: Диспетчер

Набор текста, поиск информации в Internet, получение и отправка электронной почты и факсов.

Профессиональные навыки

Сопровождение: Парус‚ Консультант +‚ Налогоплательщик ЮЛ‚ ДокПУ‚ MS Windows XP/2003 Server‚ 1С: Бухгалтерия 7.7‚ 1С: Торговля и Склад 7.7

Навыки конфигурирования: 1С: Бухгалтерия 7.7‚ 1С: Торговля и Склад 7.7‚ 1С: Предприятие 8.0

Уверено владею: MS Windows 95/98/XP/2003 Server‚ MS Office 95/97/200/XP/2003‚ CorelDraw‚ Adobe PhotoShop‚ FineReader

Образование

Основное — высшее

Южно-Российский Государственный Университет Экономики и Сервиса (ЮРГУЭС) (высшее), с 2005 по 2010

Специальность: Сервис компьютерной и микропроцессорной техники

Институт подготовки и переподготовки специалистов (курсы переподготовки), с 2006 по 2006

Специальность: Администрирование и конфигурирование комплекса 1С Предприятие

Ростовский государственный колледж радиоэлектронники, информационных и промышленных технологий (РГ КРИПТ) (среднее-специальное), с 2002 по 2005

Специальность: Программной обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Диплом с отличием

Ростовское промышленно-экономическое училище №2 (РПЭУ №2) (среднее), с 1999 по 2000

Специальность: Оператор электронно-вычислительных машин

Повышение квалификации

Квалификация: Пользователь Консультант Плюс "Технология 3000"

Учебное заведение: РЦ "Информ-Групп"

Год получения: 2006

Название курса (экзамена): Профессиональный уровень

Квалификация: Пользователь Консультант Плюс "Технология 3000"

Учебное заведение: Дон-Консультант

Год получения: 2005

Название курса (экзамена): Базовый уровень

Иностранные языки

Английский: начальный

Дополнительные сведения

Семейное положение: холост

Дети: нет

Возможность командировок: есть

О себе: Целеустремленный‚ внимательный‚ без вредных привычек

Видеособеседование: готов к участию

Рекомендации

Негодаев Василий Иванович Зам. директора по УР 2517318 Профессиональный лицей №79

Серьянов Леонид Александрович Ген. директор 8(904)509-79-02 ГК "Сервис-Инфо"