Опыт работы
3-5 лет
СЦ «Алекс-Сервис», с апреля 2008 по настоящее время
Должность: Руководитель IT-отдела
Руководство коллективом от 10 человек.
Настройка и сопровождение сервера баз данных на базе Windows 2003, 2008, сопровождение Proxy, администрирование и сопровождение комплекса 1С «Бухгалтерия», "Торговля и склад", ремонт и обслуживание компьютерной техники.
Проектирование, развертывание, администрирование и поддержка IT инфраструктуры, разработка ИТ-стратегии в соответствии с бизнес-стратегией компаний-клиентов.
Ведение переговоров и взаимодействие с поставщиками услуг и товаров.
Заключение договоров на абонентское обслуживание парка компьютерной техники с корпоративными клиентами.
"ИнноГарант-Юг" филиал ООО "СК"ИнноГарант" в г. Ростове-на-Дону, с августа 2007 по март 2008
Должность: Ведущий специалист по информационным технологиям
Настройка и сопровождение сервера баз данных на базе Windows 2003, сопровождение Proxy, администрирование и сопровождение комплекса 1С «Управление страховой компанией», ремонт и обслуживание компьютерной техники
ГОУ СОН Ростовский дом-интернат № 2 для инвалидов и престарелых, с апреля 2006 по июнь 2006
Должность: Программист
Внедрение и сопровождение программного обеспечения (Парус, Налогоплательщик, АРМ Док-ПУ, Консультант Плюс), обеспечение проведения закупок в системе Рефери, обслуживание и ремонт компьютерной техники.Сфера деятельности компании - Социальное обслуживание населения
ГОУ НПО Профессиональный лицей №79, с октября 2003 по март 2006
Должность: Программист
Внедрение и сопровождение программного обеспечения (Парус, Налогоплательщик, АРМ Док-ПУ, Консультант Плюс), обеспечение проведения закупок в системе Рефери, обслуживание и ремонт компьютерной техники, фото и видео монтаж.Сфера деятельности компании - Образование
Polaroid Express, с июля 2000 по август 2002
Должность: Дизайнер-фотограф
Фотомонтаж, предпечатная подготовка фотографий.Сфера деятельности компании - Фотоуслуги
ООО Центр ЦОС, с июля 2000 по февраль 2002
Должность: Диспетчер
Набор текста, поиск информации в Internet, получение и отправка электронной почты и факсов.
Профессиональные навыки
Сопровождение: Парус‚ Консультант +‚ Налогоплательщик ЮЛ‚ ДокПУ‚ MS Windows XP/2003 Server‚ 1С: Бухгалтерия 7.7‚ 1С: Торговля и Склад 7.7
Навыки конфигурирования: 1С: Бухгалтерия 7.7‚ 1С: Торговля и Склад 7.7‚ 1С: Предприятие 8.0
Уверено владею: MS Windows 95/98/XP/2003 Server‚ MS Office 95/97/200/XP/2003‚ CorelDraw‚ Adobe PhotoShop‚ FineReader
Образование
Основное — высшее
Южно-Российский Государственный Университет Экономики и Сервиса (ЮРГУЭС) (высшее), с 2005 по 2010
Специальность: Сервис компьютерной и микропроцессорной техники
Институт подготовки и переподготовки специалистов (курсы переподготовки), с 2006 по 2006
Специальность: Администрирование и конфигурирование комплекса 1С Предприятие
Ростовский государственный колледж радиоэлектронники, информационных и промышленных технологий (РГ КРИПТ) (среднее-специальное), с 2002 по 2005
Специальность: Программной обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Диплом с отличием
Ростовское промышленно-экономическое училище №2 (РПЭУ №2) (среднее), с 1999 по 2000
Специальность: Оператор электронно-вычислительных машин
Повышение квалификации
Квалификация: Пользователь Консультант Плюс "Технология 3000"
Учебное заведение: РЦ "Информ-Групп"
Год получения: 2006
Название курса (экзамена): Профессиональный уровень
Квалификация: Пользователь Консультант Плюс "Технология 3000"
Учебное заведение: Дон-Консультант
Год получения: 2005
Название курса (экзамена): Базовый уровень
Иностранные языки
Английский: начальный
Дополнительные сведения
Семейное положение: холост
Дети: нет
Возможность командировок: есть
О себе: Целеустремленный‚ внимательный‚ без вредных привычек
Видеособеседование: готов к участию
Рекомендации
Негодаев Василий Иванович Зам. директора по УР 2517318 Профессиональный лицей №79
Серьянов Леонид Александрович Ген. директор 8(904)509-79-02 ГК "Сервис-Инфо"