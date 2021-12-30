Быстро, качественно, ответственно!

Вітаю!)

Якщо Ви шукаєте відповідальну, порядну, дисципліновану, прискіпливу в роботі людину, тоді Вам сюди.

Маю досвід в:

- написанні ессе, статтей, рефератів, курсових робіт;

- зборі та аналізі інформації;

- розробці презентацій;

- розробці опитувальників, анкет;

- ведення сайту ( створення контенту, його оновлення, публікація );

- швидкий друк тексту;

- створенні унікальності тексту задля уникнення плагіату;

- перекладі тексту з української мови на російську та навпаки;

- розміщенні оголошень на різних торгових платформах.

Вільно володію українською (рідна) та російською мовою. Маю освіту психолога.

Готова до плідної співпраці так, як ціленаправлено працюю на гарний результат!