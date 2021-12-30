Быстро, качественно, ответственно!
Вітаю!)
Якщо Ви шукаєте відповідальну, порядну, дисципліновану, прискіпливу в роботі людину, тоді Вам сюди.
Маю досвід в:
- написанні ессе, статтей, рефератів, курсових робіт;
- зборі та аналізі інформації;
- розробці презентацій;
- розробці опитувальників, анкет;
- ведення сайту ( створення контенту, його оновлення, публікація );
- швидкий друк тексту;
- створенні унікальності тексту задля уникнення плагіату;
- перекладі тексту з української мови на російську та навпаки;
- розміщенні оголошень на різних торгових платформах.
Вільно володію українською (рідна) та російською мовою. Маю освіту психолога.
Готова до плідної співпраці так, як ціленаправлено працюю на гарний результат!