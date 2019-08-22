salpetrier

Поиск оборудования / анализ рынка

Инженер с опытом работы в производстве, управлении CAPEX проектами, технических закупках и ВЭД.

Найду промышленное оборудование, приборы, технику, запчасти, сырье или химию, в России или за рубежом, по спецификации или абстрактному описанию, в т.ч. в случаях когда заказчик пока не представляет что конкретно он хочет или более дешевые аналоги если известна конкретная модель.

Помогу в контрактации покупки и доставки, подготовке к таможенному оформлению.

Услуги аутсорсинга ВЭД по удаленке.