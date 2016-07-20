salvagorgali

Просто сделай это :)

Профессиональные навыки: Рисунок от руки; Владениепланшетом; Графический дизайн; Инфографика; Рекламно-полиграфическая продукция; принты; Фактуры; Коллажи; Работа с фотографиями (ретушь); Дизайнерская

обработка и восстановления изображений, цветокоррекция фотографий. Знанияпрограмм: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AdobeLightroom, CorelDraw, Power Point, MS Office имногиедругие. Осебе: Творческое мышление, художественный вкус, жизнерадостность, целеустремленность, активность, готовность к самообучению и

самосовершенствованию. Художественные навыки (живопись, рисунок, фотография).

Высокая ответственность и выполнение полученных обязательств.

Изобретательна, креативна, активна, целеустремлена, трудолюбива, стрессоустойчива. (скромна:))