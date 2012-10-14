Тимошенко Дмитрий Владиславович
Дата Рождения :
16.10.1991
Место проживания :
Украина, г.Донецк пр.Мира 29/63
Телефон :
+380668315198
E-mail :
Образование :
Донецкий Национальный Университет, факультет математики и информационных технологий. Специальность : Прикладная математика (бакалавр). В настоящее время обучаюсь в магистратуре по той же специальности.
Опыт работы :
2009-2012 Разработка веб-сайтов.
2012 – Репетитор по математике.
Профессиональный опыт :
С++ - написание программ в среде Microsoft Visual Studio, Borland C.
MySQL Server – администрирование, разработка БД.
Delphi – разработка приложений в среде Borland Delphi.
Maple – решение математических задач в среде Maple.
Microsoft Office – работа с документами, электронными таблицами, базами данных, создание презентаций.
HTML , PHP.
Дополнительные навыки :
Знание английского языка.
Наличие водительских прав категории B (наличие личного авто).
О себе:
Математический склад ума, легко обучаюсь любой технологии. Ответственно подхожу к работе. Коммуникабелен. Предпочтение отдаю работе в команде, в том числе и организатором команды.