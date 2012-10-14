Математик, программист, репетитор, оптимизатор, редактор

Тимошенко Дмитрий Владиславович

Дата Рождения :

16.10.1991

Место проживания :

Украина, г.Донецк пр.Мира 29/63

Телефон :

+380668315198

E-mail :

[email protected]

Образование :

Донецкий Национальный Университет, факультет математики и информационных технологий. Специальность : Прикладная математика (бакалавр). В настоящее время обучаюсь в магистратуре по той же специальности.

Опыт работы :

2009-2012 Разработка веб-сайтов.

2012 – Репетитор по математике.

Профессиональный опыт :

С++ - написание программ в среде Microsoft Visual Studio, Borland C.

MySQL Server – администрирование, разработка БД.

Delphi – разработка приложений в среде Borland Delphi.

Maple – решение математических задач в среде Maple.

Microsoft Office – работа с документами, электронными таблицами, базами данных, создание презентаций.

HTML , PHP.

Дополнительные навыки :

Знание английского языка.

Наличие водительских прав категории B (наличие личного авто).

О себе:

Математический склад ума, легко обучаюсь любой технологии. Ответственно подхожу к работе. Коммуникабелен. Предпочтение отдаю работе в команде, в том числе и организатором команды.