Я выполняю полный цикл работ по созданию оригинал-макетов, верстке и технической подготовке буклетов, календарей, журналов, каталогов, рекламных блоков, ... включая, при необходимости, редактирование текста, подбор фотоиллюстраций или постановочную съемку. Я также предоставляю консультацию по формату полиграфической продукции, способу подачи информации и иллюстрированию, а также обеспечение выполнения дизайна по правилам "о рекламе".
Программы: Adob Photoshop, Adob InDesign, Adob Illustrator, CorelDRAW, ... и многие другие.
Навыки: художественный рисунок маслом и карандашом.
Занимаюсь графическим дизайном и версткой более 12 лет
Портфолио
- Банер_3х1.2 м115 просмотров
- Постер для витрины136 просмотров
- Папка для бумаг143 просмотра
- Без названия140 просмотров
- Без названия119 просмотров
- Листовка ф.А5194 просмотра
- Без названия133 просмотра
- Без названия171 просмотр
- Обложка для каталога "Промприбор"123 просмотра
- Один из разворотов каталога "Промприбор"145 просмотров
- Обложка каталога "Золтое Руно"170 просмотров
- Один из разворотов каталога "Золтое Руно"120 просмотров