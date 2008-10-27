Я выполняю полный цикл работ по созданию оригинал-макетов, верстке и технической подготовке буклетов, календарей, журналов, каталогов, рекламных блоков, ... включая, при необходимости, редактирование текста, подбор фотоиллюстраций или постановочную съемку. Я также предоставляю консультацию по формату полиграфической продукции, способу подачи информации и иллюстрированию, а также обеспечение выполнения дизайна по правилам "о рекламе".

Программы: Adob Photoshop, Adob InDesign, Adob Illustrator, CorelDRAW, ... и многие другие.

Навыки: художественный рисунок маслом и карандашом.

Занимаюсь графическим дизайном и версткой более 12 лет