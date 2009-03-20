samael-art

Если деньги - зло, то я стремлюсь стать грандиозным злодеем...

Ф.И.О.:

Макин Никита Владиславович

Дата рождения:

08-07-1987

Образование:

Среднее (обучался в школе номер 58 с 1994 года по 2000, перевелся в школу номер 33 в связи с переездом, закончил ее в 2004 году)

Место проживания:

Россия, г. Киров

Опыт работы:

2000 год - Стал осваивать графические пакеты программ, занимался разовыми заказами на визитки и обработку графики. Начал осваивать Flash программирование и анимацию, рисовал мультфильмы и создавал простенькие компьютерные игры.

Июнь 2004 - Прошел конкурсный отбор и устроился дизайнером-верстальщиком в газету «Комсомольская Правда», состоящей в холдинге «РНТ». Параллельно обучился верстке в html и расширенной работе с векторными изображениями.

Июль 2004 - Перевелся в другое отделение холдинга «РНТ» - «Группу Алексея Филатова» на должность флешера. Параллельно обучился программированию во Flash и монтажу видео роликов.

Декабрь 2005 - Согласился на предложение быть переведенным в отделение холдинга «РНТ» - интернет-портал «ГородКиров.ру» на должность дизайнера. Параллельно обучился созданию 3D изображений и анимаций, работе над текстурами и развертками.

Март 2006 - Уволился из холдинга «РНТ», устроившись на должность начальника художественного отдела в фирму «Нелогичные Технологии», занимавшейся разработкой интернет приложений. Параллельно совершенствовал свои навыки флеш программирования и анимации. Увлекся съемкой фильмов и искусством фотографии.

Июль 2008 - Уволился из фирмы «Нелогичные Технологии» из-за отсутствия перспектив развития фирмы. Ушел в сферу работы над разовыми заказами, стал сотрудничать с холдингом «ПроБизнес Консалтинг», а именно с отделением интернет технологий «МедиаСервис» в роли флеш программиста.

Специализация:

ActionScript 1.0 & 2.0, Flash, Photoshop, Zinc, html, 3DStudioMax, CorelDraw, AdobeIllustrator, MangaStudio, AdobePremier

Специальности:

Флеш-Программист, Дизайнер, Флеш-Аниматор, 3D-Аниматор, Художник, Режиссер, Оператор, Фотограф, Сценарист.

Кратко о себе:

Ответственный, легко обучаемый, пунктуальный, трудолюбивый, творческая личность, всегда стремьюсь развиваться в плане освоения новых возможностей программ в которых работаю, умеренно меркантильный, коммуникабельный

Более подробная информация и портфолио - http://samael.at.ua