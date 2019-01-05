samaelena_64

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Елена.Работала в средней общеобразовательной школефизико-математического профиля (предмет математика/информатика)Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно. То есть, я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.