Сасина Мария Александровна
Образование
• 2008-2010 — Тренинги от ведущих дизайнеров мира в студиях «Багаж», «Edutaitment»
• 2004-2005 — Курсы компьютерного дизайна «Успех»
Специальность — специалист компьютерной графики
• 1998-2003 — Киевский университет технологии и дизайна.
Факультет дизайна.
Специальность – Художественное моделирование костюма.
Магистр дизайна.
Опыт работы
• 2005-2006 — РА «Борис и компания»
Дизайнер компьютерной графики.
• 2006-2007 — Фриленс. Дизайнер, художник, иллюстратор.
Разработка логотипов, фирменных стилей, рекламно-полиграфической продукции.
Сотрудничество с компаниями Nestle, ТМ Аквамарин, Джус, Фриззант, Bayer…
• 2007-2011 — Информационные системы 1559.
Специалист по компьютерной графике (главный дизайнер)
• 2010-2011 — Создание, поддержка собственных интернет-магазинов сувенирной продукции:
• 2011-2012 и по сей день — ведущий дизайнер UBG
Навыки
Профессиональное владение программами пакета Adobe CS (Flash, Illustrator, Photoshop, Indesign).
• создание макетов для полиграфии
• верстка
• создание баннеров
• Рисование от руки, на планшете, создание героев и сюжетных композиций, иллюстрация.