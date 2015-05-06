2-Д дизайнер, флэш-аниматор, художник, иллюстратор

Сасина Мария Александровна

Образование

• 2008-2010 — Тренинги от ведущих дизайнеров мира в студиях «Багаж», «Edutaitment»

• 2004-2005 — Курсы компьютерного дизайна «Успех»

Специальность — специалист компьютерной графики

• 1998-2003 — Киевский университет технологии и дизайна.

Факультет дизайна.

Специальность – Художественное моделирование костюма.

Магистр дизайна.

Опыт работы

• 2005-2006 — РА «Борис и компания»

Дизайнер компьютерной графики.

• 2006-2007 — Фриленс. Дизайнер, художник, иллюстратор.

Разработка логотипов, фирменных стилей, рекламно-полиграфической продукции.

Сотрудничество с компаниями Nestle, ТМ Аквамарин, Джус, Фриззант, Bayer…

• 2007-2011 — Информационные системы 1559.

Специалист по компьютерной графике (главный дизайнер)

• 2010-2011 — Создание, поддержка собственных интернет-магазинов сувенирной продукции:

samale4ka.prostoprint.com

funnymarriage.prostoprint.com

• 2011-2012 и по сей день — ведущий дизайнер UBG

Навыки

Профессиональное владение программами пакета Adobe CS (Flash, Illustrator, Photoshop, Indesign).

• создание макетов для полиграфии

• верстка

• создание баннеров

• Рисование от руки, на планшете, создание героев и сюжетных композиций, иллюстрация.