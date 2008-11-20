samara1202

Виктория Самарина samara1202

 
36 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Город: Донецк.

Образование: Среднее.

Цель: Работа, связанная с графическим дизайном, полиграфией, Web-дизайном.

Учебное заведение: Компьютерная академия «Шаг».

Специальность: Дизайн и Интернет технологии.

Личные разработки: разработка, размещение сайтов

разработка логотипов, визиток

портретная фотосъемка

Английский язык: Средний уровень знаний.

Знание ПК: Уверенный пользователь.

Компьютерные навыки: Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, XHTML, CSS.

Личные качества: Ответственность, креативность, пунктуальность, желание работать.

Ключевые навыки и достижения: Умение работать с компьютерной графикой,

Web-дизайн, коррекция, восстановление старых, испорченных фотографий.

Занятия в свободное время: Художественная фотография.

CSSIllustratorPhotoshop
Портфолио