Город: Донецк.
Образование: Среднее.
Цель: Работа, связанная с графическим дизайном, полиграфией, Web-дизайном.
Учебное заведение: Компьютерная академия «Шаг».
Специальность: Дизайн и Интернет технологии.
Личные разработки: разработка, размещение сайтов
разработка логотипов, визиток
портретная фотосъемка
Английский язык: Средний уровень знаний.
Знание ПК: Уверенный пользователь.
Компьютерные навыки: Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, XHTML, CSS.
Личные качества: Ответственность, креативность, пунктуальность, желание работать.
Ключевые навыки и достижения: Умение работать с компьютерной графикой,
Web-дизайн, коррекция, восстановление старых, испорченных фотографий.
Занятия в свободное время: Художественная фотография.
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