Копирайтинг как хобби

Наполнение нового сайта видео клипами с копирайтом (100-200 символов легкого текста):

http://www.mp3zum.ru/user/samarian/news/ - 100% творческий копирайт.

Наполнение известного сайта фильмами (через ftp) с описанием в 700-1000 знаков (каждое описание включает в себя разные источники):

http://kinovizit.tv/user/samarian/news/ - глубокий рерайт с добавлением собственных впечатлений.

Портфолио на advego:

http://advego.ru/profile/samaryan/

Портфолио на etxt.ru:

http://www.etxt.ru/samarian.html