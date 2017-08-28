Копирайтинг как хобби
Наполнение нового сайта видео клипами с копирайтом (100-200 символов легкого текста):
http://www.mp3zum.ru/user/samarian/news/ - 100% творческий копирайт.
Наполнение известного сайта фильмами (через ftp) с описанием в 700-1000 знаков (каждое описание включает в себя разные источники):
http://kinovizit.tv/user/samarian/news/ - глубокий рерайт с добавлением собственных впечатлений.
Портфолио на advego:
http://advego.ru/profile/samaryan/
Портфолио на etxt.ru:
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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