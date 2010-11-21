Профессиональная ретушь фотографий любой сложности, стилизация,тоннирование

Имею огромный опыт работы в Adobe Photoshop, пользуюсь последними версиями cs3-cs5, какое-то время работам со студией Разумовского www.razooma.net - так можно посмотреть многие работы чем занимается студия. Занимаюсь обработкой фото для глянца и эксклюзива. Портреты (профессиональная ретушь с сохранение текстуры кожи, никакого пластика, увеличение резкости и качества изображения, цветокоррекция по тону), изменение/замена фона фотографии, белый фон, коллажи.

Имею большой опыт работы в CorelDraw, Lightroom, Illustrator и т.д.

т.к. сам являюсь фотографом - то качество работы в данных редакторах мне просто необходима... мои работы Вы можете посмотреть тут http://samaukin.blogspot.com/

Имею большой опыт работы на различных фрилансерских англоязычных сайтах, где имею достаточно высокий рейтинг... гарантирую качественную работу в срок.

Мой e-mail: [email protected]