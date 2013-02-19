Партнерская программа по продвижению мобильных приложений, отправляющих платные СМС. С рефералами. В работу входят следующие пункты, можно взять себе как все, так и только некоторые: - Верстка ...
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Партнерская программа по продвижению мобильных приложений, отправляющих платные СМС. С рефералами. В работу входят следующие пункты, можно взять себе как все, так и только некоторые: - Верстка ...
Надо заверстать лендинги под мобильные Андроид и JAVA. Для Java желательно несколько вариантов под разные разрешения. Автоматом определяем os (выдаем сответствующие верстку и ссылку на приложение). Логируем хосты, хиты, скачки…
Билдер приложений. Определение страны по IP, пописываем соответствующие номера, префиксы и другие данные пришедшие в параметрах адреса, по которому перешли на лендинг. Возможно понадобится шифрование.