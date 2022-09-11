samhaque19

Здравствуйте, меня зовут Шаймун.
Я фрилансер и работаю в сети более 2-х лет. За свою карьеру фрилансера по вводу данных я выполнил более 10-и проектов. Самое важное во мне то, что я надежный работник, полностью посвящающий себя своим проектам.
Я прошел большую часть своих профессиональных курсов по вводу данных онлайн, чтобы я мог пройти обучение на рабочем месте, чтобы больше влиять на себя.
Здесь я упоминаю некоторые из моих технических навыков:
Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook
Исследование данных
Ввод данных Windows
Извлечение данных
Файлы документов
Управление буквенно-цифровыми данными
Ведение базы данных
Транскрипция на иностранном языке
Перевод текста на иностранный язык
У меня также есть много мягких навыков, которые очень полезны для бизнес-маркетинга:
Телекоммуникационные навыки
Организаторские способности
Работа со сложными ситуациями
Работа с огромным давлением
Благодаря этим потрясающим навыкам у меня есть возможность добиться 100% успеха в каждом проекте. Поэтому все мои клиенты очень довольны моей работой. Спасибо.