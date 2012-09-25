samorodok-sv

Грамотный копирайтер с большим опытом работы на других ресурсах

Высокая скорость выполнения работы, ответственность + красивая, грамотная речь и детальный подход к выполнению заказа - тот комплекс, который обеспечил практически на все проданные работы положительные отзывы со стороны заказчиков (по опыту работы на других ресурсах - 96% из 100%). Умелое и гармоничное включение в текст ключевых слов и фраз, отсутствие "воды", понятная подача темы для любой аудитории читателей. Отличное сочетание цена/качество (цены - адекватные, качество - высокое). Итог работы - практически каждый заказчик становится постоянным.