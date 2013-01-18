Высокоорганизованный и ответственный письменный переводчик. Выполняю переводы текстов, статей, документации, информационных буклетов, содержимого сайтов. Опыт работы — 2, 5 года.

Языки

Родной язык: Русский

Направления перевода: Русский — Английский, Английский — Русский, Испанский — Русский, Украинский — Русский, Русский — Украинский.

Образование

Классический Приватный Университет.

Специальность: Переводчик

Курсы «Технический переводчик»

Специальность: технический переводчик

Курсы «Отельный бизнес»

Специальность: переводчик в сфере отельного бизнеса

Опыт работы переводчиком

Январь 2010 — Февраль 2010 - ДнепроСпецСталь. Проходил производственную практику, занимался письменными переводами спецификаций марок стали и труб.

Февраль 2011 — Март 2011 - Областная библиотека им. Горького. Проходил производственную практику, занимался письменными переводами документации программы «Библиомост».

Июнь 2011 — Настоящее время — работа удаленным переводчиком с различными заказчиками.

Август 2012 — Январь 2013 — Контент — менеджер/переводчик портала FastestPC. Перевод новостей, заметок о компьютерах с последующим наполнением сайта.

Июнь 2012 — Декабрь 2012 — Удаленный автор — переводчик. Сотрудничал с местной локальной сетью. Занимался переводами технической документации к сетевому оборудованию, составлял краткие how-to для новичков.

Программы с которыми работаю: Deja vu, Adobe Reader, Microsoft Office, Multitran, Libreoffice.