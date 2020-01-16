sampad

Сергей Бразгун sampad

 
46 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка и поддержка сайтов HTML, CSS, JavaScript, PHP, OpenCart, Wordpress, Joomla
  • Адаптивная верстка  HTML5, CSS3, JS, Bootstrap
  • Создание сайтов и интернет-магазинов на основе WordPress, Joomla, OpenCart
  • Установка слайдеров, галерей, видео
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Safari, Opera,IE 8.0+, мобильные браузеры)
  • Легко воспринимаемый код с обязательными комментариями
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Обработка картинок
  • Работа с Photoshop
Здесь более подробнее

http://brazgun.ru/Portfolio/rezume_brazgunL.pdf

http://videogen.ru/

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaBootstrapPhotoshop
HTML-верстка
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$10/час
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