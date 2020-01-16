Верстка и поддержка сайтов HTML, CSS, JavaScript, PHP, OpenCart, Wordpress, Joomla
- Адаптивная верстка HTML5, CSS3, JS, Bootstrap
- Создание сайтов и интернет-магазинов на основе WordPress, Joomla, OpenCart
- Установка слайдеров, галерей, видео
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Safari, Opera,IE 8.0+, мобильные браузеры)
- Легко воспринимаемый код с обязательными комментариями
- Подключение нестандартных шрифтов
- Обработка картинок
- Работа с Photoshop
http://brazgun.ru/Portfolio/rezume_brazgunL.pdf
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга