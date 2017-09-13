В интернет магазин автозапчастей Требуется: Интегрировать API оптового поставщика через WEB-сервис. Документация по API: api.berg.ru/ Дополнительно: • Цены на все товары поставщика должны увеличиваться на 30%. (этот пункт не актуален, настраивается в личном кабинете).