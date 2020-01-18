Ведение аккаунтов в соц.сетях

Начинающий менеджер инстаграм.

В мои услуги входит:

- Договариваться о рекламе в вашем блоге за вас

- Искать рекламу для вашего блога

- Составлять шаблоны для рекламы

- Договариваться с различными брендами о сотрудничестве.

- Написание постов на определенные темы

- Проверять вашу почту и отвечать на предложения

- Проводить различные гивы , конкурсы , розыгрыши

- Обрабатывать фото и видео-контент;

-Настраивать таргетированную рекламу

-Определение ЦА

-Отслеживать активность конкурентов в соц. сетях