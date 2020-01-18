Ведение аккаунтов в соц.сетях
Начинающий менеджер инстаграм.
В мои услуги входит:
- Договариваться о рекламе в вашем блоге за вас
- Искать рекламу для вашего блога
- Составлять шаблоны для рекламы
- Договариваться с различными брендами о сотрудничестве.
- Написание постов на определенные темы
- Проверять вашу почту и отвечать на предложения
- Проводить различные гивы , конкурсы , розыгрыши
- Обрабатывать фото и видео-контент;
-Настраивать таргетированную рекламу
-Определение ЦА
-Отслеживать активность конкурентов в соц. сетях
Действие аккаунта приостановлено!
Управление проектами
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$5/час
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