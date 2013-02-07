Есть сайт http://sustavo.ru, на стандартной теме Вордпресс. Надо отверстать новый дизайн для Wordpress. Шаблоны и ТЗ в приложении. Сайдбар статьи и раздела немного отличается. Это видно на шаблонах в приложении. Требования: ...