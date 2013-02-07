Есть сайт http://sustavo.ru, на стандартной теме Вордпресс. Надо отверстать новый дизайн для Wordpress. Шаблоны и ТЗ в приложении. Сайдбар статьи и раздела немного отличается. Это видно на шаблонах в приложении. Требования: ...
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- HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
Обязанности: Подбирать темы для статей, заказывать их написание, проверять грамотность и публиковать на сайте. А также вести отчетность по опубликованным статьям. Требования: Грамотная русская речь. Ответственность. Готовность обучаться. ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть сайт http://sweetskin.ru/, на нем натянута тема коряво. Надо отверстать новый дизайн для Wordpress. Стили статей оставить такими же - то есть оформление шрифтов, картинок внутри статьи меня устраивает. Сайдбар главной и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна кросс браузерная верстка шаблона под Joomla 1.5. Есть PSD главной и внутряков. Скриншоты и ТЗ смотрите в приложении. Пояснения к каждому скриншоту: academy_home - главная. academy_news - список ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
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10 баллов
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CSSWordPress
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$270
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Joomla
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Качественная валидная верстка. Все правки выполены. Очень довольна работой. Рекомендую к сотрудничеству!