samstroil

Лилия samstroil

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Верстка дизайна для Вордпресс

    Есть сайт http://sustavo.ru, на стандартной теме Вордпресс. Надо отверстать новый дизайн для Wordpress. Шаблоны и ТЗ в приложении. Сайдбар статьи и раздела немного отличается. Это видно на шаблонах в приложении. Требования: ...

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер на постоянную работу

    Обязанности: Подбирать темы для статей, заказывать их написание, проверять грамотность и публиковать на сайте. А также вести отчетность по опубликованным статьям. Требования: Грамотная русская речь. Ответственность. Готовность обучаться. ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отверстать дизайн на Wordpress

    Есть сайт http://sweetskin.ru/, на нем натянута тема коряво. Надо отверстать новый дизайн для Wordpress. Стили статей оставить такими же - то есть оформление шрифтов, картинок внутри статьи меня устраивает. Сайдбар главной и ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать шаблон для Joomla

    Нужна кросс браузерная верстка шаблона под Joomla 1.5. Есть PSD главной и внутряков. Скриншоты и ТЗ смотрите в приложении. Пояснения к каждому скриншоту: academy_home - главная. academy_news - список ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Отверстать дизайн на Wordpress
CSSWordPress
Четкое ТЗ, своевременная оплата.Все вопросы, возникшие в процессе работы, решили быстро. Рекомендую к работе.
Все отлично! Верстка качественная, возникшие правки внесены оперативно. Все сделано раньше срока. Рекомендую.
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WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
$270
10 баллов
12 лет назад
Сверстать шаблон для Joomla
Joomla
Все отлично. Четкое ТЗ, качественные PSD макеты. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
Качественная валидная верстка. Все правки выполены. Очень довольна работой. Рекомендую к сотрудничеству!
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