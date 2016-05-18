Здравствуйте уважаемые заказчики.
Меня зовут Самуил (можно Сэм :)), и я профессионально занимаюсь разработкой сайтов. Это включает в себя разработку сайта с "нуля", а так же изменения/исправления/дополнения на уже существующих.
Кроме того решаю технические проблемы и задачи, как апгрейд сайта, перенос сайта вместе с БД, ошибки и конфликты на сайте.
Специализируюсь в основном в разработке для Wordpress CMS
Имею больше 3-х лет опыта в разработке на Java, Python
Больше 5-ти лет опыта с OS Linux, включая написание сложных скриптов на bash
В случае, если стоимость проекта превышает 250 USD, я беру предоплату в размере 30% от суммы, если меньше – работаю без нее.
Проект разрабатывается на моем хостинге, после оплаты переношу на Ваш.
Почему именно я?
Есть пара качеств в разработчике, которые стоят больше длинного списка различных умений. Это надежность и честность.
Если вы ищите именно такого разработчика, я к вашим услугам :)
До скорой встречи.
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