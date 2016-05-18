Wordpress. PHP, Java, bash, Python

Здравствуйте уважаемые заказчики.

Меня зовут Самуил (можно Сэм :)), и я профессионально занимаюсь разработкой сайтов. Это включает в себя разработку сайта с "нуля", а так же изменения/исправления/дополнения на уже существующих.

Кроме того решаю технические проблемы и задачи, как апгрейд сайта, перенос сайта вместе с БД, ошибки и конфликты на сайте.

Специализируюсь в основном в разработке для Wordpress CMS

Имею больше 3-х лет опыта в разработке на Java, Python

Больше 5-ти лет опыта с OS Linux, включая написание сложных скриптов на bash

В случае, если стоимость проекта превышает 250 USD, я беру предоплату в размере 30% от суммы, если меньше – работаю без нее.

Проект разрабатывается на моем хостинге, после оплаты переношу на Ваш.

Почему именно я?

Есть пара качеств в разработчике, которые стоят больше длинного списка различных умений. Это надежность и честность.

Если вы ищите именно такого разработчика, я к вашим услугам :)

До скорой встречи.