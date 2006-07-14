Спасибо, все вовремя и точно выполнено, в ICQ был мало(это не требуется, но так спокойнее), все письма точно в срок, что встречается крайне редко. Фиксы, несмотря на задержку с тестированием, сделаны быстро. Предложенные варианты доработки предельно точны и грамотны.