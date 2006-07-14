samum

Денис Боднар samum

 
37 летРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Языки : PHP, Java, Delphi.

Базы данных: MySQL, Interbase (Firebird), MS SQL.

Свободно владею английским языком.

Сертификаты BrainBench доступны по адресу http://www.brainbench.com/xml/bb/transcript/public/viewtranscript.xml?pid=5915607

PHPMySQLDelphi
Отзывы заказчиков
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Связка мини-АТС и программы такси
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Разработка плагинов для программы "Такси Диспетчер"
Очень приятно работать. Это и другие задания выполняет очень хорошо, с разбором принципов для чего делалась задача и внесения своих предложений. Рад сотрудничеству :)
Очень приятно работать вместе. Задания четкие, большое количество вспомогательного материала. Всегда полные и исчерпывающие консультации в on-line. Оплата полностью и в срок. Большое спасибо!
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SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Конвертер БД
Спасибо, все вовремя и точно выполнено, в ICQ был мало(это не требуется, но так спокойнее), все письма точно в срок, что встречается крайне редко. Фиксы, несмотря на задержку с тестированием, сделаны быстро. Предложенные варианты доработки предельно точны и грамотны.
Отлично поработали вместе. Было предоставлено полное и ясное тех.задание. Оплата произведена в срок и даже чуть больше, чем договаривались. Спасибо.
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