Языки : PHP, Java, Delphi.
Базы данных: MySQL, Interbase (Firebird), MS SQL.
Свободно владею английским языком.
Сертификаты BrainBench доступны по адресу http://www.brainbench.com/xml/bb/transcript/public/viewtranscript.xml?pid=5915607
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
17 лет назад
Очень приятно работать. Это и другие задания выполняет очень хорошо, с разбором принципов для чего делалась задача и внесения своих предложений. Рад сотрудничеству :)
Ответный отзыв
Очень приятно работать вместе. Задания четкие, большое количество вспомогательного материала. Всегда полные и исчерпывающие консультации в on-line. Оплата полностью и в срок. Большое спасибо!
$20
10 баллов
17 лет назад
Спасибо, все вовремя и точно выполнено, в ICQ был мало(это не требуется, но так спокойнее), все письма точно в срок, что встречается крайне редко. Фиксы, несмотря на задержку с тестированием, сделаны быстро. Предложенные варианты доработки предельно точны и грамотны.
Ответный отзыв
Отлично поработали вместе. Было предоставлено полное и ясное тех.задание. Оплата произведена в срок и даже чуть больше, чем договаривались. Спасибо.