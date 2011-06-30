«New Pages» - web-студия широкого профиля.

Разработку сайтов ведет на базе уже имеющихся успешных наработок и инновационных технических решений. У нас накоплен серьезный опыт создания и продвижения сайтов-визиток и интернет-магазинов, туристических, корпоративных и информационных ресурсов.