san-sanych

Переводчик-фрилансер с 20-летним опытом работы

Выполняю переводы с/на английский язык в области экономики, маркетинга, турбостроения, общего машиностроения, авиации, военной техники, и т.д.; рекламных материалов, включая проспекты, каталоги, веб-страницы, слоганы и т.п.; электроники (силовой электроники); перевода тендерных материалов, соглашений и контрактов; беллетристики и пр. Качество и своевременность выполнения заказов гарантируется. Оплата – по договоренности.

Примеры выполненных работ:

Перевод технической документации по АЭС "Бушер" (Иран), "Ловииса" (Финляндия), "Козлодуй" (Болгария), "Пакш" (Венгрия), "Кайга" и "Раджастан (Индия)" и др.; ГЭС "Корумба" и "Сен Жоан" (Бразилия), «Бахо де Мина» и «Байтун» (Панама), «А Вонг» (Вьетнам), «Шикапа» (Ангола), и пр.;

Книги: "Маркетинговые исследования в сфере В2В", "Маркетинговая революция", "Маркетинговые показатели", (www.ozon.ru/context/detail/id/2993650), "Эффективный маркетинг" (рабочее название) и пр.;

Все рекламные материалы компании "Триол" (силовая электроника), включая технические описания, каталоги продукции и буклеты;

Участие в переводе подготовительной документации по месторождению "Штокман" ("Газпром");

Отчет "Перспективы выпуска углеродных продуктов на ближайшие пять лет, Издание 2006 года" (200 стр.);

Книга "Механика деформируемого твердого тела" (2007 год) (с русского на английский);

Книга "Принципы работы вертолета" (У. Дж. Вагтендонк );

Работы для КБ «Сухой» (аэродинамика, математическое моделирование, САПР);

Работы для "Украинской Фруктовой компании";

Перевод инструкций для медицинского, стеклоперерабатывающего, лесопильного, металлообрабатывающего, турбинного и пр. оборудования