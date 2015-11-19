san_san_zr

Копирайт-рерайт + практически любая помощь в области точных наук(математика). И немного PR

Кем был:

-Помощник начальника строительства по административно-плановой и технической части.

- Консультант( в составе рабочей группы) отдела госзакупок в федеральном агентстве

- Руководитель секции(отдел продаж и НR-отдел) в информационной службе

- Руководитель отдела купли-продажи в риэлторской компании

- Консультант - фрилансер( аналитика, персонал, PR, недвижимость, стройка)