san_san_zr

Александр Каховский san_san_zr

 
35 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Копирайт-рерайт + практически любая помощь в области точных наук(математика). И немного PR

Кем был:

 -Помощник начальника строительства по административно-плановой и технической части.

- Консультант( в составе рабочей группы) отдела госзакупок в федеральном агентстве

- Руководитель секции(отдел продаж и НR-отдел) в информационной службе

- Руководитель отдела купли-продажи в риэлторской компании

- Консультант - фрилансер( аналитика, персонал, PR, недвижимость, стройка)