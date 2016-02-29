На все руки от скуки.

Высшее техническое образование: физфак.

Занимаюсь копирайтом, рерайтом, переводами (английский и немецкий), постингом и т.д.

Профессиональное владение компьютером.

Имею навыки программирования и системного администратора.

Разбираюсь в строительстве, высоких технологиях, гаджетах.

Работал инженером по автоматизации металлургического производства.

В настоящее время работаю инженером-электроником в энергетической сфере.

Адекватный, серьёзный, общительный человек.

Ценю в людях честность и взаимное уважение.