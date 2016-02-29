На все руки от скуки.
Высшее техническое образование: физфак.
Занимаюсь копирайтом, рерайтом, переводами (английский и немецкий), постингом и т.д.
Профессиональное владение компьютером.
Имею навыки программирования и системного администратора.
Разбираюсь в строительстве, высоких технологиях, гаджетах.
Работал инженером по автоматизации металлургического производства.
В настоящее время работаю инженером-электроником в энергетической сфере.
Адекватный, серьёзный, общительный человек.
Ценю в людях честность и взаимное уважение.
Действие аккаунта приостановлено!